Цетробанк может повысить ключевую ставку 11 июня

Банк России на заседании совета директоров 11 июня будет рассматривать либо сохранение ключевой ставки на текущем уровне, либо её повышение. Об этом рассказала первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева журналистам в кулуарах ПМЭФ. При этом она подчеркнула, что регулятор не будет рассматривать снижение ставки.
По сообщению Юдаевой, Центробанк вероятнее всего поднимет ставку на 0,25 или 0,5 процентных пункта.
Но я бы сейчас сказала, что нужно очень внимательно оценивать все факторы при принятии решений, и инфляционные тренды смотреть не только с точки зрения общих цифр, но и с точки зрения того, как они раскладываются на временные и постоянные факторы, и какое влияние все это имеет на инфляционные ожидания.
Ксения Юдаева, первый зампред ЦБ РФ
Последний раз ЦБ поднимал ставку 26 апреля. Совет директоров регулятора решил добавить 0,5%, таким образом ключевая ставка стала 5%.
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Фото: cbr.ru
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