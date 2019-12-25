ЦБ повысил ключевую ставку до 5%

В регуляторе отметили, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными.

В пятницу, 23 апреля, Банк России повысил ключевую ставку до 5% годовых. Как и предсказывали ранее аналитики, совет директоров ЦБ повысил показатель на 50 базисных пунктов с 4,5%. При этом Центробанк повысил прогноз по инфляции до 4,7–5,2%.

В пресс-службе регулятора отметили, что сейчас большую устойчивость приобретает восстановление спроса, а в некоторых секторах спрос опережает возможности наращивания выпуска.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Сообщение ЦБ

Банк России надеется, что в условиях текущей денежно-кредитной политики инфляция вернется в намеченным регулятором цифрам в середине 2022 года.

Также ЦБ опубликовал прогноз по среднегодовому уровню ставки на ближайшие годы. Так в 2021 году они ожидают в диапазоне 4,8-5,4%, в 2022-м – 5,3-6,3%, в 2023 – 5-6% годовых.

Ранее мы сообщали, что аналитики ожидают роста ключевой ставки до 5% уже в пятницу

Фото: сайт президента РФ