Аналитики ожидают роста ключевой ставки до 5% уже в пятницу

Банк России может 23 апреля повысить ключевую ставку второй раз в этом году.

Аналитики считают, что Банк России может поднять ключевую ставку второй раз подряд уже в эту пятницу, 23 апреля. Пока не понятно, насколько вырастет показатель. Ранее американские эксперты предсказывали рост на 0,5 процентных пункта. Однако российские специалисты, сказали РИА Новости, что ЦБ воспользуется традиционным шагом в 0,25 процентного пункта и поднимет ставку до 4,75% годовых.

В пользу такого решения говорит то, что недавние санкции США не сильно отразились на российском рынке. Замедление в апреле годовой инфляции также говорит о возможном небольшом шаге.

В прошлый раз регулятор повышал ставку в марте. Тогда причиной стала как раз инфляция. С осень прошлого года она начала разгоняться, и ЦБ пришлось приостановить курс на смягчение, в рамках которого летом они понизили ставку до 4,25%.

В марте инфляция составила 5,8% в годовом выражении, а в феврале – 5,7%. После этого ЦБ повысил ключевую ставку и не исключил, что в ближайшее время это придется проделать вновь.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что повышение уровня ставки до нейтрального уровня в 5% в 2021 году может не понадобиться.

Ранее Piter.tv сообщал, что Центробанк назвал критерии для избежания обмана при открытии вклада

Фото: cbr.ru