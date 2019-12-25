Центробанк назвал критерии для избежания обмана при открытии вклада

Четыре критерия должны помочь россиянину не стать обманутым банком.

Эксперты Банка России назвали четыре критерия, которые оберегут россиян от обмана с вкладами. О них рассказал "РИА Новости" представитель Центробанка.

По словам источника, недобросовестная продажа чаще всего происходит в банках, когда клиента уговаривают заключить другой договор. В большинстве случаев это связано с операциями с инвестиционными страховыми продуктами, облигациями и другими ценными бумагами. Центробанк советует в таком случае задать сотруднику банка четыре вопроса, а также попросить его указать, где именно написано об этом в договоре.

Гарантирована ли доходность (определенная ставка на весь срок договора)? (...) Застрахованы ли деньги Агентством по страхованию вкладов в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей? Какие потери грозят при досрочном расторжении договора? (...) С кем заключается договор — банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий и так далее? из сообщения Банка России

По мнению экспертов Центробанка, одним из поводов доверчивости клиентов является снижение ставок по вкладам. Некоторые сотрудники банков уговаривают своих клиентов оформить иной, но похожий продукт, обещая за него высокие ставки.

Ранее ЦБ выступил против использования стейблкоинов в качестве средства платежа.

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