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В ЦБ предложили сделать переводы в цифровых рублях бесплатными

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Ольга Скоробогатова объяснила, за что клиенты будут платить комиссию.

В Центробанке России предложили сделать переводы в цифровых рублях между физическими лицами бесплатными. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель председателя кредитно-денежного регулятора Ольга Скоробогатова. При этом чиновница подчеркнула, что комиссия за оплату товаров не может превышать комиссию быстрых денежных платежей.

С точки зрения комиссий мы планируем определить правила работы цифрового рубля и комиссий позже – на следующем этапе, после концепции. Пока предварительно мы считаем, что с точки зрения переводов от физического лица физическому лицу это должно быть бесплатно.

Ольга Скоробогатова, зампред ЦБ РФ

Эксперт напомнила, что в СБП комиссия для переводов составляет 0,4-0,7 процента, что в два-три, чем эквайринговые комиссии.

Центробанк России планирует тестировать цифровой рубль в течение 2022 года.

Видео: Youtube/Банк России

Теги: ольга скоробогатова, центробанк, цифровой рубль
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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