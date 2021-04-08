Ольга Скоробогатова рассказала о реализации проекта в России.

Центробанк России планирует тестировать цифровой рубль в течение 2022 года. Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова. Чиновница заметила, что после этого будет сформирована дорожная карта дальнейшей реализации проекта.

На весь этот этап тестирования мы предполагаем потратить год, весь 2022 год. И только по результатам тестирования мы поймем, какая дорожная карта по внедрению целевой платформы будет реализовываться и в какие сроки. Ольга Скоробогатова, зампред ЦБ РФ

В документах, размещенных перед пресс-конференцией, сообщается, что к декабрю текущего года кредитно-денежный регулятор России создаст прототип платформы, на которой будет реализовываться цифровая национальная валюта. Чиновники займутся разработкой поправок в федеральное законодательство к январю 2022 года. При этом тестирование системы запланировано на первый квартал 2022 года. ЦБ не будет устанавливать лимит на остатки в цифровых кошельках физических лиц и представителей бизнеса.

ЦБ проводит стресс-тестирование экономики к климатическим рискам.

Видео: Youtube/Банк России