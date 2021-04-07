ЦБ проводит стресс-тестирование экономики к климатическим рискам

Набиуллина представит результаты исследования кабмину России.

Российский Центробанк проводит стресс-тестирование экономики к климатическим рискам. Об этом на биржевом форуме коллегам сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По словам чиновницы, результаты исследования будут презентованы перед правительством.

Со своей стороны мы начали проводить стресс-тестирование экономики и финансовой ситуации к такого рода и климатическим рискам, и к изменениям условий финансирования. Обязательно результатами поделимся и с правительством для того, чтобы видеть, как на финансовый сектор ложатся эти издержки. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

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Видео: YouTube / Moscow Exchange