ЦБ дал совет начинающим инвесторам

Эльвира Набиуллина рассказала, куда стоит вкладывать деньги.

Центробанк России дал совет начинающим инвесторам. Информацией с гражданами во время биржевого форума поделилась руководительница регулятора Эльвира Набиуллина. Она предостерегла население от недиверсифицированных вложений в популярные компании, которые ранее показали высокую доходность. По словам специалиста, предыдущие показатели не являются гарантией прибыльности. Она рекомендовала обратиться к профессионалам за помощью.

Кроме риска мисселинга (недобросовестных предложений), есть конечно же риск, который можно было бы назвать... недиверсифицированных вложений частного лица на базе предыдущей высокой доходности, скажем так. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России

Эксперт пояснила, что сейчас по стране наблюдается тенденция в том, что люди выходят на инвестиционных рынок с брокерскими счетами. При этом они стараются вложиться "в известные имена". Набиуллина полагает, что для того, чтобы не разочароваться в фондовом рынке, следует делать диверсифицированные вложения через фонды коллективного инвестирования.

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Видео: YouTube / Moscow Exchange