Курс доллара преодолел планку в 78 рублей впервые с ноября 2020 года

Курс евро – 92,5 рублей.

Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с ноября 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи на 7 апреля.

По состоянию на 10:41 мск, курс доллара составил более 78 рублей, курс евро – 92,45 рублей. В последний раз курс доллара достигал отметки выше 78 рублей в ноябре прошлого года, курс евро – с начала фераля 2021 года.

По мнению экспертов, рубль дешевеет из-за угрозы новых санкций США, а также из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в ряде стран, сообщают "Известия".

Ранее финансист назвал условия падения рубля до нового исторического минимума.

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