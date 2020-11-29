Финансист назвал условия падения рубля до нового исторического минимума

По мнению эксперта, курс валюты зависит от санкций и геополитических решений.

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин озвучил условие, при котором российский рубль упадет до нового исторического минимума. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете".

По словам Бабина, падение курса российской валюты зависит от геополитических решений, а также от возможных санкций со стороны Запада. Наихудшая обстановка может сложиться, если ограничения будут возложены на отдельные области экономики РФ, долговой рынок или крупный бизнес.

Вплоть до новых исторических минимумов — 86 рублей за доллар США, в зависимости от степени потенциального вреда от новых антироссийских мер. Дмитрий Бабин для "Российской газеты"

Бабин подчеркнул, если санкции Запада будут относиться только к личностям или небольшим компаниям, то национальная валюта может вернуться к показателю в 72,5 рубля за доллар.

Ранее мы сообщали, что Кремль не видит "лихорадки" рубля.

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