В Минэнерго объяснили рост цен на бензин при дешевеющей нефти

Замглавы Минэнерго выделил три фактора, которые сказываются на этом.

В Минэнерго России объяснили рост цен на бензин в период понижения стоимости нефти на мировых рынках. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на kp.ru. По словам замглавы Павла Сорокина, на стоимость топлива в РФ сказываются сразу три фактора.

Первый фактор: бензин в России продается в рублях <...> При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Павел Сорокин, замглавы Минэнерго

Вторым фактором, по словам чиновника, является рост темпа цены на бензин на два процента, что не отличается от уровня инфляции. Был введен специальный демпферный механизм, который может удерживать цену бензина в рамках инфляции.

И третий момент — бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел. Павел Сорокин, замглавы Минэнерго

Чиновник добавил, что министерство не видит угрозу дефицита бензина в России в будущем.

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