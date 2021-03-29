Мадуро предложил расплачиваться за вакцины от COVID-19 нефтью

Сейчас на счета Венесуэлы имеется семь миллиардов замороженных средств.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать вакцины против COVID-19 поставками нефти. По его словам, Венесуэла может получить вакцину двумя способами – с помощью замороженных на счетах страны средств и обмена нефти на препараты, сообщает ТАСС.

По словам Мадуро, Венесуэла попытается всеми способами освободить средства, замороженные на государственных счетах посредством санкций США и их союзников. Сейчас эта цифра составляет более семи миллиардов долларов. Вторым вариантом закупки вакцин Мадуро назвал оплату необходимых препаратов нефтью.

Сегодня я одобрил отправку нефти в обмен на вакцины. У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, клиенты, покупающие нефть, и мы могли бы направить часть произведенной нефти для закупки необходимых вакцин. Николас Мадуро для канала VTV

Напомним, что Венесуэла находится под санкциями США. Танкеры, которые вывозят нефть из страны, а также их владельцы, могут попасть под ограничения.

Ранее мы сообщали, что страны ЕС выработают коллективный иммунитет от COVID-19 к осени 2021 года.

Видео: YouTube / Nicolás Maduro