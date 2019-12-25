Страны ЕС выработают коллективный иммунитет от COVID-19 к осени

Евросоюз планирует достичь высокого уровня иммунизации к концу сентября.

Аналитики банка Barclays рассказали, когда в странах Евросоюза получится повысить уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщает РБК. Также отмечается улучшение ситуации с поставками вакцин. Аналитики прогнозируют повышение уровня иммунизации от COVID-19 в 70% к концу сентября.

В банке отметили, что объемы поставок вакцин в страны ЕС увеличатся во II квартале 2021 года до 360 миллионов доз.

Ускорить вакцинацию против COVID-19 хотят за счет увеличения темпов реализации уже полученных вакцин, а также одобрения ЕС препарата от коронавируса "Johnson&Johnson". Согласно данным Barclays, данная вакцина не вызывает сложностей при перевозке, а для вакцинации требуется один укол.

Ранее Роспотребнадзор подтвердил безопасность и иммунологическую эффективность новой вакцины "Эпиваккорона".

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