"ЭпиВакКорону" признали эффективной вакциной против COVID-19

Роспотребнадзор подтвердил ее безопасность и иммунологическую эффективность.

Исследования проводили среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет в два этапа. Первый - открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины. Второй этап - простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование. Об этом сообщает журнал "Инфекция и иммунитет".

Выработка антител отмечена у 100% добровольцев.

По результатам проведенного исследования можно заключить, что вакцина "ЭпиВакКорона" является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19. заявление Роспотребнадзора

Напомним, что вакцина "ЭпиВакКорона" стала вторым зарегистрированным в России препаратом против коронавирусной инфекции после "Спутника-V". В этой вакцине отсутствует живой вирус, а противовирусный иммунитет формируется благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Ранее в ВОЗ заявили, что российская вакцина нужна Европе.

Фото: Pixbay.com