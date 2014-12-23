"ЭпиВакКорону" признали эффективной вакциной против COVID-19

Исследования проводили среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет в два этапа. Первый - открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины. Второй этап - простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование. Об этом сообщает журнал "Инфекция и иммунитет".
Выработка антител отмечена у 100% добровольцев.
По результатам проведенного исследования можно заключить, что вакцина "ЭпиВакКорона" является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19.
заявление Роспотребнадзора
Напомним, что вакцина "ЭпиВакКорона" стала вторым зарегистрированным в России препаратом против коронавирусной инфекции после "Спутника-V". В этой вакцине отсутствует живой вирус, а противовирусный иммунитет формируется благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Ранее в ВОЗ заявили, что российская вакцина нужна Европе.
Фото: Pixbay.com
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