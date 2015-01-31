  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ВОЗ заявили, что российская вакцина нужна Европе
Сегодня, 8:31
100
lesjasap

В ВОЗ заявили, что российская вакцина нужна Европе

0 0

Ханс Клюге верит в эффективность "Спутника V".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что российская вакцина нужна Европе. Такие сведения журналистам ТАСС передал глава регионального отделения ВОЗ Ханс Клюге. Эксперт подчеркнул, что рассчитывает на то, что в обозримом будущем препарат "Спутник V" начнет использоваться на территории ЕС.

Я, честно говоря, никогда не понимал это колебание, иногда международное, а порой и скептицизм по поводу усилий РФ. С самого начала я выступал за доверие. Я знаю, так как я работал с лучшими российскими учеными, я жил в стране восемь лет. В России существует длительная история производства, разработки и освоения вакцин, и я верю.

Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

Специалист напомнил, что сейчас Евросоюз сталкивается с нехваткой вакцин, а применение "Спутника V" поможет исправить ситуацию в регионе.

В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса.

Фото: WHO

Теги: воз, европа, спутник v, ханс клюге
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии