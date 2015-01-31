В ВОЗ заявили, что российская вакцина нужна Европе

Ханс Клюге верит в эффективность "Спутника V".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что российская вакцина нужна Европе. Такие сведения журналистам ТАСС передал глава регионального отделения ВОЗ Ханс Клюге. Эксперт подчеркнул, что рассчитывает на то, что в обозримом будущем препарат "Спутник V" начнет использоваться на территории ЕС.

Я, честно говоря, никогда не понимал это колебание, иногда международное, а порой и скептицизм по поводу усилий РФ. С самого начала я выступал за доверие. Я знаю, так как я работал с лучшими российскими учеными, я жил в стране восемь лет. В России существует длительная история производства, разработки и освоения вакцин, и я верю. Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

Специалист напомнил, что сейчас Евросоюз сталкивается с нехваткой вакцин, а применение "Спутника V" поможет исправить ситуацию в регионе.

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Фото: WHO