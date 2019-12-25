В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Ханс Клюге рассказал, когда общество "забудет" об инфекции COVID-19.

Во всемирной организации здравоохранения назвали сроки окончания пандемии коронавируса. Об этом журналистам издания Welt сообщил глава европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. По мнению специалиста, рассчитывать на завершение пандемии страны могут только к следующему году.

Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

Эксперт объяснил, что ему важно в своей работе планировать наперед. Он добавил, что не говорит о том, что к 2022 году COVID-19 полностью исчезнет для человечества. Однако он надеется, что к этому времени ВОЗ больше не придется вмешиваться в ситуацию. Клюге призвал обеспечить все регионы вакциной.

В ВОЗ назвали хорошей новостью начало экспертизы вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.

Фото: WHO