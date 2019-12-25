В ВОЗ назвали хорошей новостью начало экспертизы вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

Ханс Клюге прокомментировал заявление Европейского агентства лекарственных средств по "Спутнику V".

Во всемирной организации здравоохранения назвали хорошей новостью начало экспертизы вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.Об этом журналистам на брифинге в Копенгагене рассказал глава регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он поприветствовал процедуру экспертизы, заявленную Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Мы считаем, что это хорошая новость. Я уже говорил, что у РФ действительно есть большой и успешный опыт в разработке вакцин...Мы отчаянно нуждаемся в расширении нашего портфеля вакцин, поэтому я считаю это очень долгожданным событием. Ханс Клюге, европейский глава бюро ВОЗ

Напомним, что 4 марта ЕМА объявил о запуске процедуры по экспертизе российской вакцины от коронавируса. Препарат "Спутник V" проверят на соответствие стандартам качества и безопасности на территории ЕС. Одобрение препарата регулятором даст возможность производителю вакцины прививать от COVID-19 "Спутником V" граждан Евросоюза с июня текущего года.

Глава европейского бюро ВОЗ ожидает окончания пандемии в начале 2022 года.

Фото: WHO