За последние две недели фиксируется меньшее количество летальных случаев.

В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в странах Европы. С заявлением выступил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, каждую неделю в Европе региострируется примерно миллион случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Общая заболеваемость COVID-19 снижается в течение четырех недель подряд. Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ

Он отметил, что за последние две недели фиксируется меньшее количество летальных случаев. Так по данным из почти 20 стран количество госпитализаций из-за COVID-19 сократилось с 13 до 11 на 100 тысяч человек.

Ранее ВОЗ допускает появление COVID-19 до официального объявления о вспышке.

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