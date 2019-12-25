Теперь организация просит Китай провести более широкие анализы образцов крови.

ВОЗ допускает появление COVID-19 до официального объявления о вспышке. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали, что за два месяца до объявления вспышки нового вируса в центральной части КНР госпитализировали 90 человек. У них были симптомы, схожие с COVID-19. Сейчас две трети этих пациентов протестировали на антитела к коронавирусу — однако следов заражения не найдено. Однако эксперты подчёркивают, что с момента выздоровления количество антител могло упасть до незначительного, которое невозможно выявить.

Теперь ВОЗ просит Китай провести более широкие анализы образцов крови, которые собирались среди граждан осенью 2019 года. Это нужно для того, чтобы понять — когда вирус стал циркулировать среди населения.

Ранее разработчик заявил, что 70% россиян могут вакцинировать от коронавируса к середине лета.

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