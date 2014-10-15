Разработчик заявил, что 70% россиян могут вакцинировать от коронавируса к середине лета

В гражданский оборот на данный момент введено уже более семи миллионов доз вакцины "Спутник V".

Заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов заявил, что 70% россиян могут вакцинировать от коронавируса к середине лета. По его словам, это создаст необходимую иммунную прослойку среди населения России.

Логунов добавил, что в гражданский оборот на данный момент введено уже более семи миллионов доз вакцины "Спутник V" – до конца месяца будет произведено ещё миллион доз.

В следующем месяце планируемая мощность производства среди всех четырех площадок - около 10 млн доз вакцины. Денис Логунов, заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Минздрава России

По его словам, при пессимистичном сценарии вакцинация 70% населения произойдёт ближе к осени.

Ранее глава ВОЗ призвал страны делиться вакциной от COVID-19.

Видео: YouTube / Московская городская Дума