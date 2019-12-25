Глава ВОЗ призвал страны делиться вакциной от COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохрания Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны делиться вакциной от COVID-19. По его словам, только так получится в кратчайшие сроки обеспечить повсеместную иммунизацию работников здравоохранения.
Гебрейесус обратил внимание на растущую разобщенность международного сотрудничества, что приводит к усилению неравенства в мире. Глава ВОЗ напомнил о договорённости, что в первые сто дней 2021 года в приоритете будет вакцинация работников здравоохранения по всему миру.
Мы призываем страны поддержать глобальное использование вакцин, делиться и предоставлять их.
Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ
Он подчеркнул, что сейчас 90% стран, предоставляющих страны, относятся к богатым.
Ранее в ВОЗ назвали следующий шаг по поиску причин возникновения коронавируса.
Фото: Piter.tv
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