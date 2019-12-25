Глава ВОЗ призвал страны делиться вакциной от COVID-19

Он напомнил о договорённости, что в первые сто дней 2021 года в приоритете будет вакцинация работников здравоохранения по всему миру.

Глава Всемирной организации здравоохрания Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны делиться вакциной от COVID-19. По его словам, только так получится в кратчайшие сроки обеспечить повсеместную иммунизацию работников здравоохранения.

Гебрейесус обратил внимание на растущую разобщенность международного сотрудничества, что приводит к усилению неравенства в мире. Глава ВОЗ напомнил о договорённости, что в первые сто дней 2021 года в приоритете будет вакцинация работников здравоохранения по всему миру.

Мы призываем страны поддержать глобальное использование вакцин, делиться и предоставлять их. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Он подчеркнул, что сейчас 90% стран, предоставляющих страны, относятся к богатым.

Ранее в ВОЗ назвали следующий шаг по поиску причин возникновения коронавируса.

Фото: Piter.tv