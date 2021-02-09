В ВОЗ назвали следующий шаг по поиску причин возникновения коронавируса

Эксперты будут искать свидетельства циркуляции коронавируса до декабря 2019 года не в Ухане.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали следующий шаг по поиску причин возникновения коронавируса. Об этом на пресс-конференции, посвященной результатам работы международной группы экспертов ВОЗ в Ухане рассказала специалист миссии Марион Купманс. Она отметила, что в настоящее время не подтверждена информация о том, что в других странах (включая Италию) инфекция могла возникнуть раньше, чем в Ухане.

Мы нашли несколько публикаций, которые, например, предполагают, что в Италии вирус уже циркулировал в декабре или в конце ноября, но это очень сложно доказать. Потому что методология неподтвержденная, они не предоставили полных доказательств возможной циркуляции вирус Марион Купманс, представитель ВОЗ

Эксперт заметила, что группа ВОЗ в Ухане фокусировалась на том, чтобы попытаться получить данные о первоначальной фазе пандемии в Ухане. Сведения показали, что вирус уже циркулировал в городе в декабре 2019 года. Для этого ученые изучали данные в литературе, базах данных публикаций. На основе этих знаний ВОЗ разработал рекомендации по следующим шагам исследования данного вопроса. Эксперты будут нацелены на то, чтобы искать доказательства более ранней циркуляции COVID-19 в других местах. Это и станет следующим шагом рабочей группы.

В ВОЗ назвали четыре версии передачи COVID-19 человеку.

Видео: WHO

