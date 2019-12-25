Четвёртая версия передачи вируса — лабораторная.

В ВОЗ назвали четыре версии передачи COVID-19 человеку. С заявлением в Ухани выступил глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения Питер Бен Эмбарек.

По его словам, первая гипотеза предполагает передачу новой коронавирусной инфекции человеку от животного. Вторая гипотеза говорит о том, что COVID-19 мог попасть в человеческий организм от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку — именно в нём, предполагают эксперты, он мог адаптироваться и циркулировать.

Третья версия – это цепочка продуктов, в особенности замороженные продукты, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса. Питер Бен Эмбарек, глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения

По его словам, четвёртая версия передачи вируса — лабораторная.

Ранее в Китае заявили об отсутствии доказательств появления COVID-19 в Ухане.

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