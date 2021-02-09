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В Китае заявили об отсутствии доказательств появления COVID-19 в Ухане

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Лян Ваньнянь подвел итоги визита рабочей группы ВОЗ в Ухане.

В Китае заявили об отсутствии доказательств появления COVID-19 в Ухане. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил по результатам проверки международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения глава китайского комитета по вопросам здравоохранения Лян Ваньнянь.

В то время как ранние случаи вируса связаны с рынком морепродуктов в Ухане, а другие – с другими рынками, некоторые не показали такой связи. Возможно, что рынок морепродуктов в Ухане мог стать центром распространения вируса…

Лян Ваньнянь, китайский чиновник

Специалист объяснил, что на основе эпидемиологической информации, которая имеется у ВОЗ, невозможно установить как именно инфекция попала на рынок в Ухане. Эксперты не обнаружили достаточных доказательств того, что коронавирус распространялся в городе и до декабря 2019 года.

В ВОЗ заявили, что вакцины от COVID-19 не приводят к бесплодию.

Видео: WHO

Теги: воз, китай, лян ваньнянь, ухань
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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arte05987
Сегодня 14:54

Ученые не обладают доказательствами того, что коронавирус нового типа был в Ухане до декабря 2019 года, когда там была зафиксирована вспышка заболевания

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