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В ВОЗ заявили, что вакцины от COVID-19 не приводят к бесплодию

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В ВОЗ сейчас есть две вакцины на основе mРНК.

В ВОЗ заявили, что вакцины от COVID-19 не приводят к бесплодию. С заявлением выступила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кейт О"Брайен .

По ее словам, в мире не существует таких вакцин, которые бы приводили прививаемых к бесплодию. О"Брайен отметила, что заявления о влиянии вакцинации на ДНК не соответствуют действительности и являются слухами. Она пояснила, что в ВОЗ сейчас есть две вакцины на основе mРНК. И такие РНК, по словам директора департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам, никак не могут стать ДНК или изменить их в человеческих клетках.

Ранее важные улики нашли при расследовании по COVID-19 в Ухане.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)

Теги: бесплодие, вакцины от коронавируса, воз, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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