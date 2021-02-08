Ушедшие оставили доказательства происходящего на рынке во время пандемии.

Важные улики нашли при расследовании по COVID-19 в Ухане. Об этом рассказал один из членов делегации, зоолог Питер Дашак. Его слова приводит издание Bloomberg.

Эксперты обнаружили улики во время обследования рынка морепродуктов Хуанань. Он был закрыт, однако сразу после выявления случаев заражения специалисты заключили, что рынок "практически не поврежден".

Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду. Питер Дашак, эксперт ВОЗ

По его словам, ушедшие оставили доказательства происходящего на рынке во время пандемии.

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Видео: YouTube / ABC Australia