Андреева проиграла Зигемунд во втором круге турнира в Ухане

Российская теннисистка Мирра Андреева завершила свое выступление на турнире WTA 1000 в китайском Ухане, призовой фонд которого превышает 3,6 млн долларов.

Соперницей пятой ракетки мира во втором круге турнира была немецкая спортсменка Лаура Зигемунд. Андреева проиграла со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 3 часа. В третьем круге турнира в Ухане Зигемунд сыграет с победительницей встречи между Каролиной Муховой (Чехия) и Магдаленой Френх (Польша).

Ранее мы сообщали, что Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине.

Видео: YouTube / WTA