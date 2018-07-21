  1. Главная
Сегодня, 8:06
Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Андреева проиграла Зигемунд во втором круге турнира в Ухане

Встреча продолжалась 3 часа.

Российская теннисистка Мирра Андреева завершила свое выступление на турнире WTA 1000 в китайском Ухане, призовой фонд которого превышает 3,6 млн долларов.

Соперницей пятой ракетки мира во втором круге турнира была немецкая спортсменка Лаура Зигемунд. Андреева проиграла со счетом  7:6 (7:4), 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 3 часа. В третьем круге турнира в Ухане Зигемунд сыграет с победительницей встречи между Каролиной Муховой (Чехия) и Магдаленой Френх (Польша).

Ранее мы сообщали, что Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине.

Видео: YouTube / WTA

Теги: wta, лаура зигемунд, мирра андреева, ухань
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

