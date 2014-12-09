Андреева вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде. Призовой фонд соревнования превышает 8,2 млн евро.

Соперницей восьмой ракетки мира в четвертьфинале турнира была канадская спортсменка Лейла Фернандес. Андреева одержала победу со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.

Напомним, в нынешнем сезоне Мирра Андреева завоевала два титула. Россиянка стала победительницей турниров WTA в Линце и Аделаиде. В полуфинале турнира в Мадриде она сыграет с американской Хейли Баптист. Встреча состоится завтра, 30 апреля.

