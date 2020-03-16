Рублев проиграл в финале турнира в Барселоне

Россиянин уступил трофей французу Фису.

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в финальном матче турнира категории ATP 500 в Барселоне. Призовой фонд соревнования превышает 2,9 млн евро.

Соперником 12-й ракетки мира в матче за трофей был французский спортсмен Артур Фис. Рублев уступил оппоненту со счетом 2:6, 6:7 (2:7). Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Фис завоевал первый трофей в нынешнем сезоне и четвертый за карьеру.

Напомним, в прошлом сезоне Андрей Рублев завоевал один трофей. Россиянин стал победителем турнира в Дохе. В нынешнем сезоне Рублев впервые вышел в финал в одиночном турнире.

