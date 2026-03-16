Медведев уступил в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Победителем турнира стал итальянец Синнер.

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале турнира ATP серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе. Призовой фонд соревнования превышает 9,4 млн долларов.

В решающем матче турнира соперником 11-й ракетки мира был итальянский спортсмен Янник Синнер. Медведев уступил со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Напомним, Даниил Медведев в нынешнем сезоне завоевал два трофея. Россиянин стал победителем турниров в Брисбене и Дубае.

Видео: YouTube / Tennis TV