Сегодня, 9:57
144
Медведев вышел в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе

Матч четвертого круга против американца Микельсена продолжался 1 час 27 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе. Призовой фонд соревнования превышает 9,4 млн долларов.

В матче четвертого круга турнира соперником 11-й ракетки мира был американский спортсмен Алекс Микельсен. Медведев добился победы со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Напомним, Даниил Медведев в нынешнем сезоне завоевал два трофея. Россиянин стал победителем турниров в Брисбене и Дубае. В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе теннисист сыграет с британцем Джеком Дрейпером. Встреча состоится завтра, 13 марта.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Демидова принесли "Монреалю" победу над "Оттавой".

Видео: YouTube / Tennis TV

