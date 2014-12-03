Гол и передача Демидова принесли "Монреалю" победу над "Оттавой"

Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Монреаль" обыграл "Оттаву" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Нападающий "Монреаля" Иван Демидов был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил победную шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Юраю Слафковски. "Монреаль" идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 82 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Демидов провел в составе "Монреаля" 64 матча, забросил 14 шайб и отдал 37 голевых передач. Россиянин идет на втором месте в гонке бомбардиров среди новичков лиги.

Ранее мы сообщали, что передача Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в игре с "Филадельфией".

Видео: YouTube / SPORTSNET