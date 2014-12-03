Передача Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в игре с "Филадельфией"

Россиянин набрал 51 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" проиграл "Филадельфии" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Райану Леонарду, забросившему единственную шайбу в ворота хозяев. "Вашингтон" идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 71 очко.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 66 матчей, забросил 24 шайбы и отдал 27 голевых передач. Россиянин идет на первом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL