"Колорадо" уступил "Эдмонтону", Ничушкин отметился шайбой

Форвард набрал 38 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" уступил "Эдмонтону" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил шайбу в ворота гостей. Россиянин пробил вратаря "Эдмонтона" в третьем периоде встречи и сравнял счет. Однако хозяева в итоге уступили. "Колорадо" идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 95 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел в составе "Колорадо" 54 матча, забросил 14 шайб и отдал 24 голевые передачи. Россиянин идет на шестом месте среди игроков команды по очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что шайба Никишина помогла "Каролине" обыграть "Питтсбург".

Видео: YouTube / NHL