Шайба Никишина помогла "Каролине" обыграть "Питтсбург"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Каролина" обыграла "Питтсбург" по буллитам со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Защитник "Каролины" Александр Никишин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей. До этого он помог отличиться Марку Янковски. "Каролина" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 88 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Никишин провел в составе "Каролины" 63 матча, забросил девять шайб и отдал 16 голевых передач. Россиянин идет на 11-м месте среди игроков команды по очкам в чемпионате.

