Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Юту"

На счету форварда 78 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" одержала разгромную побед над "Ютой" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Гранд Казино Арене" в Сент-Поле.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Райану Хартману. "Миннесота" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 87 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" 65 матчей, забросил 37 шайб и отдал 41 голевую передачу. Россиянин идет на седьмом месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Панарина помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Коламбус".

Видео: YouTube / NHL