Гол и передача Панарина помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Коламбус"

На счету хоккеиста 65 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Лос-Анджелес" обыграл "Коламбус" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Форвард "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Он также отметился передачей на Адриана Кемпе, забросившего победную шайбу. "Лос-Анджелес" идет на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 59 матчей, забросил 21 шайбу и отдал 44 голевые передачи. Этой зимой форврад перешел в "Лос-Анджелес" из "Рейнджерс".

Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" обыграли "Торонто", Гавриков забросил шайбу.

Видео: YouTube / NHL