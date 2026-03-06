"Рейнджерс" обыграли "Торонто", Гавриков забросил шайбу

Защитник набрал 24 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" одержали победу над "Торонто" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. "Рейнджерс" продолжают идти на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 56 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел в составе "Рейнджерс" 61 матч, забросил 11 шайб и отдал 13 голевых передач. Россиянин идет на восьмом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / SPORTSNET