Гол и передача Панарина помогли "Лос-Анджелесу" одержать победу над "Айлендерс"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Лос-Анджелес" одолел "Айлендерс" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Нападающий "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил дебютную шайбу в составе новой команды. Он также помог отличиться Адриану Кемпе. "Лос-Анджелес" идет на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 64 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 57 матчей, забросил 20 шайб и отдал 42 голевые передачи. Россиянин идет на 25-м месте в общем зачете бомбардиров чемпионата.

