Три очка Проворова помогли "Коламбусу" обыграть "Флориду"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Коламбус" обыграл "Флориду" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейшнвайд-Арене" в Коламбусе.

Защитник "Коламбуса" Иван Проворов был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также помог дважды отличиться Мэтью Оливье. "Коламбус" идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 72 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Проворов провел в составе "Коламбуса" 61 матч, забросил 7 шайб и отдал 17 голевых передач. Защитник идет на десятом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Грицюка помогли "Нью-Джерси" обыграть "Торонто".

Видео: YouTube / NHL