Гол и передача Грицюка помогли "Нью-Джерси" обыграть "Торонто"

Форвард набрал 26 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Нью-Джерси" одержал победу над "Торонто" в серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр".

Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк помог своей команде одержать победу. Россиянин стал автором второй заброшенной шайбы в ворота гостей, а также отдал голевую передачу на Коннора Брауна. В серии буллитов "Нью-Джерси" вырвал победу. Команда идет на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Арсений Грицюк провел в составе "Нью-Джерси" 58 матчей, забросил 11 шайб и отдал 15 голевых передач. Россиянин идет на восьмом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL