Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" одолеть "Ванкувер"

На счету хоккеиста 53 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала победу над "Ванкувером" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Николаю Элерсу. "Каролина" идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 84 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел за "Каролину" 61 матч, забросил 22 шайбы и отдал 31 голевую передачу. Россиянин идет на втором месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL