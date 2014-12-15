Шайба Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Детройт"

Россиянин набрал 44 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" добился победы над "Детройтом" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. "Вегас" идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 72 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел в составе "Вегаса" 62 матча, забросил 19 матчей и отдал 25 голевых передач. Россиянин идет на шестом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL