"Монреаль" уступил "Сан-Хосе", Демидов отметился заброшенной шайбой

Форвард набрал 48 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Монреаль" уступил "Сан-Хосе" со счетом 5:7 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эй-Эй-Пи-центр" в Сан-Хосе.

Нападающий "Монреаля" Иван Демидов забросил одну из шайб в ворота соперника. Россиянин пробил вратаря хозяев в третьем периоде. "Монреаль" отыгрался со счета 2:5, но под конец встречи пропустил еще две шайбы и уступил. Команда идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Демидов провел в составе "Монреаля" 60 матчей, забросил 13 шайб и отдал 35 голевых передач. Россиянин идет на

Видео: YouTube / SPORTSNET