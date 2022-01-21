Капризов стал лучшим снайпером в истории "Миннесоты"

Хоккеист играет за клуб с 2020 года.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов установил клубный рекорд в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Тампы" его команда добилась победы со счетом 5:1. Капризов забросил пятую шайбу в пустые ворота гостей. Она стала для россиянина 220-й за клуб. Форвард обошел по этому показателю Мариана Габорика, у которого было 219 шайб за "Миннесоту".

Напомним, Кирилл Капризов выступает за "Миннесоту" с 2020 года. В нынешнем сезоне НХЛ россиянин провел 62 матча, забросил 35 шайб и отдал 40 голевых передач. Он идет на шестом месте в гонке бомбардиров.

