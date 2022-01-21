Шайба Сергачева помогла "Юте" обыграть "Вашингтон"

Россиянин набрал 42 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Юта" одержала победу над "Вашингтоном" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-арене" в Вашингтоне.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. "Юта" идет на шестом месте турнирной таблицы Западной конференции. Команда набрал 68 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел в составе "Юты" 61 матч, забросил 10 шайб и отдал 32 голевые передачи. Россиянин идет на четвертом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

