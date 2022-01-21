  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:25
198
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Сергачева помогла "Юте" обыграть "Вашингтон"

0 0

Россиянин набрал 42 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Юта" одержала победу над "Вашингтоном" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-арене" в Вашингтоне.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. "Юта" идет на шестом месте турнирной таблицы Западной конференции. Команда набрал 68 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел в составе "Юты" 61 матч, забросил 10 шайб и отдал 32 голевые передачи. Россиянин идет на четвертом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что "Даллас" разгромил "Ванкувер", Любушкин отметился передачей.

Видео: YouTube / NHL

Теги: михаил сергачев, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк юта мамонт
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии