"Даллас" разгромил "Ванкувер", Любушкин отметился передачей

"Даллас" одержал разгромную победу над "Ванкувером" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Защитник "Далласа" Илья Любушкин помог своей команде добиться победы. Россиянин отдал голевую передачу на Лиана Бикселя, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев. "Даллас" идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 83 очка.

Отметим, что Илья Любушкин оформил первое результативное действие за "Даллас" с декабря 2025 года. В нынешнем сезоне защитник провел 42 матча, забросил одну шайбу и отдал семь голевых передач.

Видео: YouTube / NHL