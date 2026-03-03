Дубль Марченко принес "Коламбусу" победу над "Рейнджерс"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Коламбус" обыграл "Рейнджерс" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев, включая победную шайбу в овертайме. Он также отметился голевой передачей на Адама Фантилли. "Коламбус" идет на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 68 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел в составе "Коламбуса" 53 матча, забросил 22 шайбы и отдал 28 голевых передач. Россиянин идет на втором месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Бучневича помогли "Сент-Луису" обыграть "Миннесоту".

Видео: YouTube / NHL