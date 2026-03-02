Гол и передача Бучневича помогли "Сент-Луису" обыграть "Миннесоту"

Россиянин набрал 38 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Гранд Казино Арене" в Сент-Поле.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Роберту Томасу. "Сент-Луис" идет на 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 53 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел в составе "Сент-Луиса" 60 матчей, забросил 14 шайб и отдал 24 голевые передачи. Россиянин лидирует среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

