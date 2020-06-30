Шайба Чинахова помогла "Питтсбургу" разгромить "Вегас"

На счету хоккеиста 14 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" одержал разгромную победу над "Вегасом" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Питтсбурга" Егор Чинахов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. "Питтсбург" идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 75 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Егор Чинахов провел в составе "Питтсбурга" 21 матч, забросил 10 шайб и отдал четыре голевые передачи. Россиянин идет на 16-м месте среди игроков команды по очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL